بلقيس تتحدث عن علاقتها بنايف هزازي

فهمي محمد(صدى):

تحدثت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عن علاقتها بخطيبها السابق اللاعب نايف هزازي، موضحة ما إذا كان ارتباطهما سببا في وصولها للجمهور السعودي أم لا.

وكانت بلقيس قد ردت على سؤال الإعلامي علي العلياني خلال استضافتها في برنامج مراحل، بخصوص تعمدها الارتباط بمشهورين لاستغلال ذلك لصالحها.

وأوضحت الفنانة اليمنية، أن الأمر صدفة بحتة فيما يخص علاقتها السابقة، وأنها لا تبحث عن شريك تحت الأضواء كما يعتقد البعض.

وبسؤالها حول ما إذا كانت علاقتها باللاعب نايف هزازي سبب وصولها للجمهور السعودي، أجابت بلقيس بـ نعم.

يذكر أنه في عام 2012، أعلنت النجمة اليمنية المقيمة في الإمارات بلقيس فتحي خطوبتها على لاعب كرة القدم نايف هزازي، وهي علاقة لم تدم كثيرا حيث أعلنت عام 2013 انفصالهما لأسباب عائلية لم يتم الكشف عن تفاصيلها.