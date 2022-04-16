شقيقة بايدن تعترف بإقامة مراسم لطرد “الروح الشريرة” من البيت الأبيض

واشنطن(صدى):

صرحت شقيقة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فاليري بايدن أوين، في مذكراتها بأنها قامت بطرد الأرواح الشريرة في البيت الأبيض بعد انتخاب شقيقها لمنصب رئيس البلاد.

وذكرت أنه بعد طرد “الروح الشريرة” المزعومة لسلف جو بايدن، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من البيت الأبيض، حرصت على إخراج جميع الأشياء التي لمسها مالكه السابق مرة واحدة على الأقل من المبنى.

وأزالت صورة من القرن التاسع عشر تعود للرئيس الأمريكي السابق أندرو جاكسون، واستبدلت بها صورة فرانكلين ديلانو روزفلت، الذي جاء بعده.

واعترفت فاليري بايدن أيضا في مذكراتها الصادرة هذا الأسبوع بأنها تعتقد أن “دونالد ترامب يشبه الشيطان”.

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