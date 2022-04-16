بالفيديو.. الشهري يوضح ما يثبت براءة النصر من تصرفات حمدالله

ماجد محمد(صدى):

قدم الناقد الرياضي مبارك الشهري، ما يثبت براءة نادي النصر من تصرفات اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وأوضح مبارك الشهري، خلال برنامج “الحصاد الرياضي” عبر قناة “24 الرياضية”، أنه لم تتم إدانة النصر ولكن أدين حمدالله ولم تعلن براءته والدليل عندما كان حمدالله موجودًا في النصر كانت غالبية حلقات البرنامج تتحدث عن التجاوزات التي قام بها.

وأشار إلى أن ما يثبت براءة النصر من تصرفات حمدالله وأنه هو المتسبب فيها، أنه منذ خروجه من الفريق حتى الآن لا توجد قضية واحدة في غرفة الملابس حدثت بين اللاعبين، وبالتالي فإن قرار النصر بتقديم شكوى هو قرار صحيح لمصلحة النادي.