الحصيني: أجواء من غائمة لغائمة جزئيا وربيعية رائعة

الرياض(صدى):

أكد الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن هناك ‏أجواء من غائمة لغائمة جزئيا وربيعية رائعة على وسط وشرق وجنوب غرب المملكة صباح اليوم السبت 1443/9/15هـ.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أن الحالة تشمل أجزاء من الرياض والشرقية والجنوبية الغربية، لافتًا إلى أن السحب الرعدية الممطرة ممتدة من جنوب غرب العاصمة الرياض لشمال شرق الباحة وشمال الشرقية وجنوب غرب الكويت.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع فرصة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مرتفعات مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ومنطقة نجران، ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من تلك المناطق.