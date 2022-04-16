البنك المركزي يحذر من حسابات تنتحل أسماء شخصيات معروفة بغرض الاحتيال

الرياض(صدى):

أطلق البنك المركزي، تحذيرًا من قيام البعض بانتحال أسماء وصور شخصيات معروفة عبر حسابات التواصل الاجتماعي بغرض الاحتيال المالي.

وأوضح البنك المركزي، أن انتحال أسماء وصور شخصيات معروفة وادعاء تقديم مساعدات مالية هو أحد أساليب الاحتيال المالي، لذا يجب الحذر منه.

وفي وقت سابق، أكدت النيابة العامة أن عقوبة الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق عبر استخدام أي من طرق الاحتيال تصل للسجن مدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة مالية تصل لـ5 ملايين ريال.