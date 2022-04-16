حالات مرضية تمنع أصحابها من الصيام في رمضان

أميرة خالد(صدى):

يُعاني بعض الأشخاص من حالات مرضية تمنعهم من الصيام خلال شهر رمضان خاصة وأن التوقف عن تناول أدويتها أثناء فترة الصيام تشكل خطرًا على صحتهم، ونستعرض أبرز تلك الأمراض في التقرير التالي.

تتضمن تلك الأمراض أمراض الكبد ويشمل حالات التشمع أو التهابات الكبد الفيروسية،؛وذلك لأن مريض الكبد يتبع نظام غذائي ودوائي مقسم على مدار اليوم، وأي خلل به قد يفاقم المرض والأعراض.

وتشمل القائمة أيضًا أمراض القلب وهي أمراض خطيرة في الغالب تهدد حياة المرضى؛ لذلك ينصح الأطباء مرضى القلب بعدم الصيام.

كما أن أمراض قرحة المعدة قد تمنع مرضاها من الصيام لأن أكثر ما يؤلم ويفاقم أعراض قرحة المعدة هي المعدة الفارغة وعدم تناول الطعام لفترات طويلة.