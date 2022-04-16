بالفيديو.. جستنيه لـ خالد أبو غانم: الاتحاد في غنى عن رأيك وأمنياتك

نواف السالم(صدى):

انتقد الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، بحدة الناقد الرياضي خالد أبو غانم، وذلك بسبب توقع الأخير فوز نادي الهلال ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال عدنان جستنيه، خلال ظهوره ببرنامج” الحصاد الرياضي” عبر قناة “24 الرياضية”، أن نادي الاتحاد في غنى عن أن يقول أبو غانم رأيه بشأن الفريق، وفي غنى كذلك أمنياته للفريق الاتحادي، متابعًا: “أنا أتشاءم لو أنت اتمنيت”.