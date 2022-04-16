وظائف شاغرة لدى جامعة كاوست

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: قائد عمليات التخطيط، مهندس ترجمة الأبحاث، أخصائي اتصالات أول، مدير الصحة والسلامة، فني أبحاث/ استشاري علم الوراثة والهندسة الزراعية، مدير النظم، أخصائي السلامة الكيميائية، مدير السجلات الجامعية وخصوصية البيانات.

وذكرت أن التقديم بدءًا من تاريخ 14 إبريل 2022م، لافتة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع جامعة كاوست