الرياض(صدى):

روى علي العلياني مذيع برنامج “مراحل”، قصة اتصال والدته أثناء تقديمه حلقة مع الفنانة شيرين عبدالوهاب والتي بكت فيها الفنانة المصرية لوفاة والدها.

وقال “العلياني” في حديثه: “والدتي ليست مهتمة بالفن بشكل كبير لكنها شاهدت حلقة ظهرت فيها شيرين عبدالوهاب معي وكان والد الفنانة متوفي حديثًا”.

وتابع: “طلبت من شيرين أن تغني أغنية وتهديها لوالدها فقامت بالغناء وانهارت من البكاء تأثرت وقمت بعرض فاصل إعلاني، فوجدت والدتي تتصل بي وتقول لا عاد تبكي بنات الناس، أنت ما مسوي برامج عشان تبكي العالم”، وذلك بحسب برنامج “الراصد”.

‏كما أكد أن الضيف يصبح بين صراع بين أسراره وانتصار إنسانيته من أجل الناس وأحيانًا إنسانيته تغلب على أسراره في “مراحل” ويبدي مصلحة المريض، مبينًا أنه لم تفرض عليهم أسماء محددة.

فيديو | علي العلياني يروي قصة اتصال والدته "لا عاد تبكّي بنات الناس"#الراصد pic.twitter.com/m7aXIUdLam — الراصد (@alraasd) April 18, 2022