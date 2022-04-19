رجل ينهي حياة زوجته وأطفاله وكلبهم بسبب نهاية العالم

واشنطن(صدى):

أنهى رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية، حياة زوجته وأطفاله الثلاثة وكلبهم وأمضى أسابيع مع جثثهم المتحللة في جريمة مروعة وغريبة.

وقضت محكمة كيسيمي على أنتوني جون تود (46 عاماً) بالسجن المؤبد بأربع تهم قتل بالعمد، حيث كانت الضحايا: زوجته ميغان (46 عاماً)، وأطفاله زوي (4 أعوام)، وتايلر (11 عاماً)، وألكسندر (13 عاماً)، وتهمة الاعتداء على الحيوان لقتله الكلب بريزي.

وقال الجاني، أن زوجته شاركته فكرة القتل الجماعي، وأن على العائلة الموت معاً لينتقلوا إلى العالم الآخر معاً معتقداً أن “نهاية العالم اقتربت”، فيما استبعدت المحكمة عقوبة الإعدام وحكمت بالسجن المؤبد من دون إمكانية الإفراج المشروط.