مقدمة برنامج طهي تحرق الطبخة وتلقي اللوم على كادر العمل

أميرة خالد(صدى):

أثارت مقدمة برنامج طهي على قناة سورية معروفة حملة استهزاء واسعة بعدما حرقت وجبة كانت تعدّها ولامت كادر العمل على ذلك .

وانتشر فيديو مثير للجدل والسخرية من تصرف المقدمة، بين رواد مواقع التواصل، وتبعته الحسرة على حال الإعلام السوري الذي لم يفلح حتى بتقديم حلقة عن الطبخ، وفق بعض التعليقات.

حيث قامت المقدمة بحرق وصفة “الكباب بالطحينة” في حلقتها، ونسيت اللحم في الفرن خلال العرض، وعندنا تنبّهت بذلك ألقت اللوم على العاملين، قائلةً :” ما قلتلكم ذكروني، الله يستر!”، ثم توجّهت إلى الفرن لترى الوجبة وقد احترقت .

وأضافت :” بتهكم اللي انحرق ورق الزبدة.. شفتوا مشانكم مشاهدينا لأن عم ناخد تلفوناتكم انحرقت اللحمة.. بس يلا بتتاكل”.