شركة أرامكو روان للحفر توفر وظائف شاغرة
كشفت شركة أرامكو روان للحفر “ARO Drilling” عن إتاحة وظائف شاغرة إدارية لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الخبر، عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيفة”.
وأوضحت الشركة المسميات الوظيفية المتوفرة وهي: مُنسق مواد:- درجة الدبلوم في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة سلاسل الإمداد) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال، وغيرها من الخبرات .
2- أخصائي جودة:- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة الجودة) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في ضمان جودة نظام الإدارة.- إجادة اللغة الإنجليزية.
وقالت:” أن موعد التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/09/18هـ الموافق 2022/04/19م على أن ينتهي بالاكتفاء بالعدد المطلوب”.
وأوضحت الشركة أن طريقة التقديم:من خلال الرابط التالي:1- مُنسق مواد: هنا
2- أخصائي جودة: هنا
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