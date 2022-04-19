شركة أرامكو روان للحفر توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة أرامكو روان للحفر “ARO Drilling” عن إتاحة وظائف شاغرة إدارية لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الخبر، عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيفة”.

وأوضحت الشركة المسميات الوظيفية المتوفرة وهي: مُنسق مواد:- درجة الدبلوم في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة سلاسل الإمداد) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال، وغيرها من الخبرات .

2- أخصائي جودة:- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة الجودة) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في ضمان جودة نظام الإدارة.- إجادة اللغة الإنجليزية.

وقالت:” أن موعد التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/09/18هـ الموافق 2022/04/19م على أن ينتهي بالاكتفاء بالعدد المطلوب”.

وأوضحت الشركة أن طريقة التقديم:من خلال الرابط التالي:1- مُنسق مواد: هنا

2- أخصائي جودة: هنا