المطلق يوصي بدعم جمعية مكافحة السرطان بالصدقة والزكاة

علي القحطاني(صدى):

أوصى المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، بضرورة تزكية النفس والمال والانفاق لوجه الله.

وحث على الوقوف بجانب مرضى السرطان ومد يد العون لهم ومساعدتهم في اكمال رحلة علاجهم، وذلك لما فيه من تخفيف لألآمهم ودعم معنوي لهم في مكافحة هذا المرض.

وطالب الشيخ المطلق بالوقوف مع الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان في دعمها للمرضى الفقراء الذين لا يستطيعون مواصلة العلاج، مشيداً بما تقدمه من مبادرات للمرضى تعينهم على استكمال علاجهم.

وتابع: ” هذه الجمعية تجتهد في مكافحة هذا المرض، وتقوم بدعم المرضى وأهاليهم في تذاكر العلاج، السكن، المواصلات، وتستهدف الفئة الفقيرة الذين يستحقون الزكاة”.

وأوصي بالتبرع لهذه الجمعية بالصدقة والزكاة المفروضة وريع الأوقاف، لأن هذا المرض مزعج ولأنه يجلب ما يتضمنه من المرض البدني أشياء نفسية للمريض ولأهله، كما بارك إطلاق الجمعية متجرها الإلكتروني الذي يسهل على المتبرعين وصول تبرعاتهم وصدقاتهم للمرضى.

يذكر أن جمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان قد أطلقت متجرها الإلكتروني المخصص لتقديم التبرعات لمرضى السرطان، وأوضحت مبادراتها على الرابط التالي:

store.saudicancer.sa