الرزيحان يوضح سبب الصخب الإعلامي حول مباراة النصر الودية مع الاتفاق
أوضح الناقد الرياضي بندر الرزيحان، سبب الصخب الإعلامي الدائر حول مباراة النصر الودية مع الاتفاق.
وتفصيلاً، قال “بندر” في حديثه: “تواجد الهلال والشباب والفيصلي والتعاون في دوري أبطال آسيا والنصر يلعب مباراة ودية مع الاتفاق هو سبب الصخب الإعلامي الذي نشاهده”.
وتابع: “بعض الإعلاميين يبغى يتناكف ويبعد فهذا الصخب الإعلامي ليس سببه الهلال ولكن بسبب مباراة النصر الودية مع الاتفاق أثناء تواجد الهلال والشباب والفيصلي والتعاون في دوري أبطال آسيا”، وذلك بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.
🗣 بندر الرزيحان : تواجد الهلال والشباب والفيصلي والتعاون في دوري أبطال آسيا والنصر يلعب مباراة ودية مع الاتفاق هو سبب الصخب الإعلامي الذي نشاهده .
الحصاد الرياضي …@banderalrezohan pic.twitter.com/PV5BCDAwah
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 19, 2022
اترك تعليقاً