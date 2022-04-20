الرزيحان يوضح سبب الصخب الإعلامي حول مباراة النصر الودية مع الاتفاق

نواف السالم(صدى):

أوضح الناقد الرياضي بندر الرزيحان، سبب الصخب الإعلامي الدائر حول مباراة النصر الودية مع الاتفاق.

وتفصيلاً، قال “بندر” في حديثه: “تواجد الهلال والشباب والفيصلي والتعاون في دوري أبطال آسيا والنصر يلعب مباراة ودية مع الاتفاق هو سبب الصخب الإعلامي الذي نشاهده”.

وتابع: “بعض الإعلاميين يبغى يتناكف ويبعد فهذا الصخب الإعلامي ليس سببه الهلال ولكن بسبب مباراة النصر الودية مع الاتفاق أثناء تواجد الهلال والشباب والفيصلي والتعاون في دوري أبطال آسيا”، وذلك بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.