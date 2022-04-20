عادل عصام الدين: الهلال لعب دوري أبطال آسيا بحالة ذهنية عالية جدًا
أوضح الناقد الرياضي عصام الدين أن هناك فارق بين الهلال ومنافسه، وبين كل الفرق الآسيوية المشاركة في البطولة، قائلا :” الهلال لعب البطولة وهو بحالة ذهنية عالية المستوى”.
وأكد “عصام الدين” في مداخلة على برنامج ” المنتصف” على استماعه بمباراة الهلال الماضية، قائلاً:” أن سلمان الفرج النجم رقم 1 في آسيا الآن .
وأضاف أنه أمتع الجميع بالمباراة الذي قدمها، قائلاً :” عندما تحرر سلمان الفرج قدم ما هو أجمل”.
فيديو | الناقد الرياضي عادل عصام الدين لـ #المنتصف:
#الهلال لعب #دوري_أبطال_آسيا بمزاج عالٍ جدا و #سلمان_الفرج النجم رقم واحد في آسيا pic.twitter.com/SJQanUAoJJ
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) April 19, 2022
A.awad[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 28 دقيقة
ماشاءالله تبارك الله……