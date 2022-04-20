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  3. عادل عصام الدين: الهلال‬⁩ لعب ⁧‫دوري أبطال آسيا‬⁩ بحالة ذهنية عالية جدًا

عادل عصام الدين: الهلال‬⁩ لعب ⁧‫دوري أبطال آسيا‬⁩ بحالة ذهنية عالية جدًا

عادل عصام الدين: الهلال‬⁩ لعب ⁧‫دوري أبطال آسيا‬⁩ بحالة ذهنية عالية جدًا
طلال الغامدي(صدى):

أوضح الناقد الرياضي عصام الدين أن هناك فارق بين الهلال ومنافسه، وبين كل الفرق الآسيوية المشاركة في البطولة، قائلا :” الهلال لعب البطولة وهو بحالة ذهنية عالية المستوى”.

وأكد “عصام الدين” في مداخلة على برنامج ” المنتصف” على استماعه بمباراة الهلال الماضية، قائلاً:” أن سلمان الفرج النجم رقم 1 في آسيا الآن .

وأضاف أنه أمتع الجميع بالمباراة الذي قدمها، قائلاً :” عندما تحرر سلمان الفرج قدم ما هو أجمل”.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 28 دقيقة

ماشاءالله تبارك الله……

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