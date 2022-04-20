أطعمة تحافظ على صحة ونظافة الفم

أميرة خالد(صدى):

تعتبر بعض الأطعمة واحدة من إحدى الحلول الأساسية للحفاظ على صحة ونظافة الأسنان بالإضافة إلى؛ التنظيف بالفرشاة والخيط يوميًا، وإليكِ بعض الأطعمة التي تساعدك على أسنان صحية :

1. الزبادي : يمكنه القضاء على رائحة الفم الكريهة عن طريق تقليل المركبات المسببة للرائحة مثل كبريتيد الهيدروجين.. ومع ذلك، تأكد من تناول الزبادي الذي لا يحتوي على سكر مفرط لأنه قد يضر أكثر مما ينفع.

2. التفاح والجزر : تحفز الفاكهة المقرمشة مثل التفاح والجزر والكرفس إنتاج اللعاب؛ مما يساعد في النهاية على شطف الفم من أي بكتيريا قد تؤدي إلى تسوس الأسنان.

3. الزبيب : أجرت كلية شيكاغو لطب الأسنان دراسة كشفت أن الزبيب يحتوي على مواد كيميائية نباتية يمكنها منع البكتيريا المسؤولة عن التسبب في تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

4. الشاي الأخضر : أظهرت الأبحاث الجديدة أنه يمكن أيضًا تعزيز صحة اللثة عن طريق تقليل الالتهاب ونمو البكتيريا داخل الفم.

5. الحبوب الكاملة :الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير والنخالة وما إلى ذلك يمكن أن تُحَسّن بشكل غير مباشر صحة اللثة، وكذلك من خلال تعزيز قدرة الجسم على معالجة السكر في الدم.

6. القرفة :حيث تحتوي على زيت يسمى ألدهيد سيناميك الذي يمكن أن يمنع نمو البكتيريا، وبالتالي يمنع العدوى والأمراض.

7. التوت البري : أظهرت الدراسات أن عصير التوت البري يمنع تكوين الجلوكان، الذي يعمل بمثابة لَبِنَة لبناء البلاك، ومع ذلك لا يزال يتعين عليك تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد تناول التوت البري؛ لاحتوائه على كميات عالية من السكر والأحماض.

8. البصل :على الرغم من أن البصل نفسه عبارة عن خضراوات ذات رائحة نفاذة؛ فإنها فعالة بشكل رائع ضد أنواع مختلفة من البكتيريا، ويمكن أن تساعد في منع تكون التجاويف.

9. الخضراوات الورقية : تساعد في معالجة نسبة السكر في الدم والحفاظ على صحة الأسنان، كما أنها تحفز إنتاج اللعاب وتحتوي على مواد كيميائية نباتية يمكنها استئصال البكتيريا.

10. الحليب والجبن : يحتويان على بروتين يسمى “الكازين” يمكنه تحييد الأحماض التي تنتجها البكتيريا؛ وبالتالي تقليل رائحة الفم الكريهة ومنع اصفرار الأسنان.