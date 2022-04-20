بالفيديو .. محامي يوضح ضوابط الطلاق الراقي بين الزوجين

عادل الحربي(صدى):

أوضح المحامي نايف آل منسي عوامل الطلاق الراقي والمراحل التي يجب أن يمر بها وعقوبة التشهير بين الزوجين بعد الطلاق.

وأضاف أن الطلاق يجب أن يكون عن قرار مدروس وليس جراء لحظة انفعالية، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج “سوالف رمضان” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

ولفت إلى أن الطلاق يجب أن يتم بشكل راقي، فلا يسب الرجل طليقته ويطردها من منزله خلال شهور العدة، كما يجب أن يحرص على الحفاظ على الروابط الأسرية فلا يمنع أحد الطرفين الطرف الآخر من رؤية الأبناء.

وشدد على ضرورة أن يتم عند الطلاق الاتفاق حول النفقة وطريقة متابعة الأبناء، كما يجب أن يحافظ كل طرف على أسرار الطرف الآخر.