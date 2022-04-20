تعرف على مرض الهيموفيليا الذي ظهر في مسلسل بطلوع الروح

القاهرة(صدى):

سلط مسلسل ” بطلوع الروح” بطولة الفنانة المصرية منة شلبي والفنان أحمد السعدني ومحمد حاتم؛ الضوء على مرض الهيموفيليا، والذي أصيب به ابن الفنانة منة شلبي في المسلسل.

ويعتبر مرض الهيموفيليا من الأمراض الوراثية النادرة جدا، والذي يصعب به تجلط الدم بشكل صحيح بسبب نقص البروتينات الكافية.

ويصاب به الذكور فقط في الغالب، والمصاب بهذا المرض يتعرض لنزيف دائم ومستمر، واذا تعرض المريض لأي جرح قد يستمر نزيفه لفترة أطول مقارنة بالشخص السليم.

ويسبب الناعور أو الهيموفيليا الإصابة بنزيف الدماغ عند التعرض لأي صدمة بسيطة في الرأس، ولكن نادرًا ما يحدث ذلك لكنه يعد واحدًا من أخطر المضاعفات التي يمكن أن تحدث.

ولا يوجد علاج للمرض إنما يوجد علاج يمنع حدوث مضاعفات مثل أدوية عامل التخثر المعدلة وراثيًا، لمنع وعلاج النزيف لفترة طويلة