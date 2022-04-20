شاهد.. الزعاق يكشف عن علامات كونية فلكية ومناخية لليلة القدر

الرياض(صدى):

كشف الخبير الفلكي خالد الزعاق، عن علامات كونية فلكية ومناخية لليلة القدر، قائلا:” العلامات الفلكية لليلة القدر تتمثل في شروق الشمس بدون شعاع”.

وأوضح خالد الزعاق:”لم يثبت علميا أن الشمس تشرق بدون شعاع في أي يوم من أيام السنة، فشروق وغروب النجوم والكواكب والقمر والشمس لا يتغير ولا يتبدل مهما تغيرت الأزمنة والأمكنة”.

يذكر أن علامات ليلة القدر منها أنها ستكون ليلة قوية الإضاءة، والطمأنينة في القلب، وانشراح الصدر، أكثر ما يجده المسلم في بقية الليالي، كما تكون الرياح فيه ساكنة، ويشعر الإنسان بلذة كبيرة في قلبه، إضافة إلى أن الشمس تطلع صبيحتها ليس لها شعاع، فتكون صافية، بسبب أن الملائكة تصعد إلى السماء بعد أن كانت على الأرض فتحجب شعاع الشمس.