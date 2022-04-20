” العناية بالعملاء” تجيب على أبرز الاستفسارات لخدمات قطاع العمل

الرياض(صدى):

حرص حساب العناية بالعملاء التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن يرد على أبرز الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بخدمات قطاع العمل، عبر موقع تويتر.

وأجاب عن تساؤل بشأن “كم المدة المحددة للاعتراض على مخالفات التفتيش”، حيث أوضح أنه يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب الاعتراض من خلال الخدمات الإلكترونية خلال ٦٠ يوما من تاريخ إيقاع العقوبة.

ورداً على سؤال ” كيف يمكن رفع دعوى على المنشأة في حال وجود خلاف بين صاحب العمل والعامل “، قال التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضى الطرفين.

وجاء سؤال مفاداه” هل يمكن تجزئة المقابل المالي للعمالة الوافدة”، ليرد حساب العناية بالعملاء قائلا ” تم إتاحة تجزئة رخص العمل والمقابل المالي لثلاث أشهر كحد أدنى من خلال الخدمات الإلكترونية للمنشأة”