صور تسوق تثير موجة غضب ضد أسرة رئيس البرلمان الإيراني

أنقرة(صدى):

تعرضت أسرة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، لموجة انتقادات حادة بعدما أثار تسوقهم في تركيا غضب الكثير من الإيرانيين.

وكانت الصور قد وثقت زوجة وابنة وصهر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، وهم يتسوقون ببذخ في تركيا في الوقت التي تدعو فيه الحكومة الإيرانية شعبها إلى التقشف.

وذكر الناشط الإيراني، وحيد أشتري، أن أسرة البرلماني كان معهم شحنة كبيرة من البضائع لمولود جديد، فيما ذكرت تقارير أن اسم قالبيباف وزوجته زهراء مشير تردد في عدد من ملفات الفساد.