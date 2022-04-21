قوات أمن العمرة: عزل حركة المركبات الصغيرة عن المسارات من الساعة الـ9 مساء

مكة المكرمة(صدى):

أعلن مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور، اللواء بن معيوض، عزل حركة المركبات الصغيرة عن المسارات من الساعة التاسعة مساء حتى الـساعة 12 صباحًا.

وأضاف، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الثاني لاستعراض خطط العشر الأواخر من شهر رمضان:”نعمل خطة محكمة من أجل تسهيل حركة المرور في المنطقة المركزية وكذلك على مداخل العاصمة المقدسة.

وأكد أنه تم تسهيل وصول الحافلات وحركتها حسب المسارات المعتمدة في الخطة ووفق الجدول الزمني للرحلات، كما تم زيادة عدد الحافلات من وإلى الحرم المكي لتعزيز استخدام النقل العام لتخفيف الضغط على المسارات المعتمدة في المنطقة المركزية.