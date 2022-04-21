فيديو.. المحتجز بشق صخري بتبوك لمدة 30 ساعة: كنت أبحث عن إبل

عادل الحربي(صدى):

روى المواطن بدر البلوي تفاصيل تعرضه للاحتجاز لما يقارب 30 ساعة بشق صخري في جبال تبوك.

وقال المواطن البلوي: كنت أبحث عن بعض من الإبل المفقودة الخاصة بوالدي وذهبت للمنطقة وحاولت إني أطلع ما قدرت.

وأضاف: كان هناك شخص مقرب مني واتصل على الدفاع المدني وجاؤوا للمساعدة والحمد لله تم خروجي بسلامة.

وأكد على حرص رجال الدفاع المدني على إخراجه سالما، قائلا: كل واحد من الدفاع المدني يقول لي تعال وكلهم كانوا مهتمين بي سواء الهلال الأحمر أو الدفاع المدني والطائرة نقلتني إلى المستشفى وصحتي طيبة والحمد لله.

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