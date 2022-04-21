  • الأربعاء 20 أبريل

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. فيديو.. المحتجز بشق صخري بتبوك لمدة 30 ساعة: كنت أبحث عن إبل

فيديو.. المحتجز بشق صخري بتبوك لمدة 30 ساعة: كنت أبحث عن إبل

فيديو.. المحتجز بشق صخري بتبوك لمدة 30 ساعة: كنت أبحث عن إبل
عادل الحربي(صدى):

روى المواطن بدر البلوي تفاصيل تعرضه للاحتجاز لما يقارب 30 ساعة بشق صخري في جبال تبوك.

وقال المواطن البلوي: كنت أبحث عن بعض من الإبل المفقودة الخاصة بوالدي وذهبت للمنطقة وحاولت إني أطلع ما قدرت.

وأضاف: كان هناك شخص مقرب مني واتصل على الدفاع المدني وجاؤوا للمساعدة والحمد لله تم خروجي بسلامة.

وأكد على حرص رجال الدفاع المدني على إخراجه سالما، قائلا: كل واحد من الدفاع المدني يقول لي تعال وكلهم كانوا مهتمين بي سواء الهلال الأحمر أو الدفاع المدني والطائرة نقلتني إلى المستشفى وصحتي طيبة والحمد لله.

اقرأ أيضا

تفاصيل جديدة عن واقعة إنقاذ شاب علق في شق صخري بتبوك 


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 27 دقيقة

كان يقنص وبران و هو الصادق (:

[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 24 دقيقة

الحمد لله على السلامة .. والله يعز الدولة على ما تقوم به من رعاية المواطنين والمقيمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.