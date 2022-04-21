السجن مدى الحياة لمرشد جماعة الإخوان الإرهابية في مصر

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة النقض في مصر، حكما نهائيا جديدا ضد مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، واثنين من القياديين في الجماعة بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب والتحريض على ارتكاب العنف والقتل.

وتضمن الحكم معاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، بالسجن المؤبد وذلك لإدانتهم جميعا بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم أحداث قسم شرطة العرب.

كما تضمن الحكم الصادر عن محكمة النقض، معاقبة 6 متهمين آخرين من كوادر وعناصر الجماعة الإرهابية، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، والحبس لمدة 3 سنوات بحق متهم آخر، والقضاء ببراءة 59 متهما آخرين.