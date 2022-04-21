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تجمع الرياض الصحي الأول يوفر وظائف شاغرة

تجمع الرياض الصحي الأول يوفر وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشف تجمع الرياض الصحي الأول عن توفر وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية وتقنية، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

1- المدير التنفيذي المشارك للتخطيط الاستراتيجي.
2- مهندس حلول وأنظمة معلومات إدارة الأصول للمنشأة.
3- رئيس وحدة كفاءة الإنفاق.
4- رئيس قسم تطوير المواهب.
5- رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية.
6- مدير إدارة مشروع۔
7- أخصائي قانوني.
8- مُساعد إداري.

وأوضح تجمع الرياض الصحي أن التقديم مُتاح الآن وبدأ يوم الأحد بتاريخ 1443/09/16هـ الموافق 2022/04/17م.

وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1443/09/21هـ الموافق 2022/04/22م، من خلال رابط الموقع.


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