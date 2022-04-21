تجمع الرياض الصحي الأول يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف تجمع الرياض الصحي الأول عن توفر وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية وتقنية، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

1- المدير التنفيذي المشارك للتخطيط الاستراتيجي.

2- مهندس حلول وأنظمة معلومات إدارة الأصول للمنشأة.

3- رئيس وحدة كفاءة الإنفاق.

4- رئيس قسم تطوير المواهب.

5- رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية.

6- مدير إدارة مشروع۔

7- أخصائي قانوني.

8- مُساعد إداري.

وأوضح تجمع الرياض الصحي أن التقديم مُتاح الآن وبدأ يوم الأحد بتاريخ 1443/09/16هـ الموافق 2022/04/17م.

وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1443/09/21هـ الموافق 2022/04/22م، من خلال رابط الموقع.