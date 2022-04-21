بالفيديو.. كيف تتم إدارة الحشود النسائية في المسجد الحرام ؟

مكة المكرمة(صدى):

تحدثت نورة الذويبي وكيلة الرئيس العام للشؤون العلمية والتوجيهية في الحرم، عن كيفية إدارة الحشود النسائية في المسجد الحرام.

وأوضحت “الذويبي” أن من أهم الخدمات التي قدمت في موسم رمضان لهذا العام تزويد المصليات النسائية بعدد من المصحف الإلكتروني.

وأضافت: “المصحف الإلكتروني هو مخصص لذوات الإعاقة، فهذا المصحف عبارة عن جهاز إلكتروني تستطيع القاصدة من خلاله لمس الأحرف المتحركة”.

أما بالنسبة لكبار السن أصحاب الكراسي يتم توفير أماكن مريحة لهم من أجل الصلاة فيه وكذلك أصحاب الإعاقة يتم تخصيص مصلي لهم بالإضافة لمصاحف بريل للإعاقة البصرية، وذلك بحسب تقرير لقناة “الإخبارية”.