بالفيديو.. أمين الأحساء يرد على عدم وجود مواقف في سوق ‎القيصرية

الأحساء(صدى):

رد المهندس عصام الملا أمين منطقة الأحساء، على عدم وجود مواقف في سوق القيصرية.

وقال “الملا” إن المشروع حاليآ في مراحله الأخيرة وعدد المواقف لم يقل عن السابق، كما يتم إيجاد عدد من مناطق الوقوف بجانب الشوارع القائمة حاليًا.

وأضاف: “هناك عدد من المناطق حول سوق القيصرية تعمل الأمانة الآن على إيجاد مواقف إضافية أي ما يقارب لخمسمئة موقف إضافي”، بحسب برنامج “الراصد”.