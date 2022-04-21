بالفيديو.. منقذ الطفل عفيف من داخل خزان مياه يروي تفاصيل انقاذه

علي القحطاني(صدى):

تحدث المواطن عبيد الدلبحي عن تفاصيل إنقاذ طفل مصاب بالتوحد، سقط داخل خزان للمياه في محافظة عفيف، وظل لقرابة اليومين داخل خزان المياه.

وقال الدلبحي خلال مداخلة على برنامج “الراصد”، أنه في صباح يوم الثلاثاء الماضي وأثناء عبوره بجوار الخزان سمع صوت صراخ طفل.

وأضاف: “أنه دخل وأضاء مصباح الهاتف داخل الخزان فوجد الطفل، داخل الخزان وأسرع بإنقاذه على الفور”.

وتابع: “يبدو أن الطفل هو من فتح الخزان، وأسرعت بالنزول إليه وأنقذت الطفل بتوفيق الله”.