شركة الراشد للأغذية توفر وظائف شاغرة
كشفت شركة الراشد للأغذية عبر حسابها الرسمي بموقع ” LinkedIn” عن إتاحة وظائف لحملة (الثانوية فأعلى) بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفيي هو : أخصائي التوظيف .
وأضافت أن المؤهلات والشروط هي : شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم ، خبرة سنة في دور مماثل ، مستوى جيد في اللغة الانجليزية، ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .
وأفادت الشركة بأن التقديم والاطلاع على باقي الشروط من خلال موقع ” LinkedIn” والتقديم متاح حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، والتقديم من خلال رابط الموقع .
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