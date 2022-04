شاهد.. تحطم طائرة صغيرة في شارع مزدحم

رصد مقطع فيديو تحطم طائرة صغيرة في شارع مزدحم بجمهورية “هايتي”؛ مما أسفر عن مقتل ستة على الأقل منهم الطيار.

وتعرضت الطائرة لعطل في المحرك أثناء طيرانها من مطار بورت إلى مدينة جاسميل.

وأرسلت الطائرة نداء استغاثة إلا أن حادثة سقوطها أسفرت عن وفاة وفاة 6 أشخاص.

#BREAKING #HAITI

🔴 HAITI : #VIDEO FATAL PLANE CRASH ON A POPULATED AREA !

At least 6 people killed, after a plane crash-landed on Route des Rails.

The plane hit vehicles on the road.#BreakingNews #PlaneCrash #Accident #Accidente #AccidenteAero pic.twitter.com/4e1IcYbu31

