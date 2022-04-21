إيريك تين هاج يتولى قيادة نادي مانشستر يونايتد

وكالات(صدى):

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الخميس، عن تعاقده مع المدرب الهولندي إيريك تين هاج ليتولى القيادة الفنية لفريق النادي بداية من الموسم القادم 2022-2023.

وأوضح مدير كرة القدم في النادي جون مورتوج، أن إيريك أثبت نفسه خلال السنوات الـ4 الماضية في أياكس، كواحد من أكثر المدربين إثارة ونجاحا في أوروبا، والمشهور بجاذبية فريقه وكرة القدم الهجومية.

فيما قال إريك تن هاج: “إنه لشرف كبير أن يتم تعييني مدربا لمانشستر يونايتد، وأنا متحمس للغاية للتحدي المقبل.

وأضاف :” أنه يعرف تاريخ هذا النادي الرائع وشغف الجماهير، وأنه مصمم تماماً على تطوير فريق قادر على تحقيق النجاح الذي يستحقه”