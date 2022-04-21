الدفاع تكشف عن نتائج الترشيح الأولي في التجنيد الموحد لعام 1443هـ،

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الدفاع، عن نتائج الترشيح الأولي في التجنيد الموحد لعام 1443هـ، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع الوزارة، وموقع أي وظيفة.

ودعت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة المرشحين أولياً، لإكمال بياناتهم بالدخول إلى حساباتهم وحجز موعد في أقرب مركز تجنيد وطباعة النماذج ومراجعة الدوائر الحكومية مع التأكد من تحميل تطبيق توكلنا “محصن”.

وللاستعلام بشكل مباشر مع معاودة الاستعلام عند حالة الطلب “فارغ” هنا