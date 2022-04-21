لينكولن تطلق 3 طرازات كهربائية جديدة بحلول 2025

أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة لينكولن الذراع الأكثر فخامة لشركة فورد موتور أنها تعمل على إنتاج 3 طرز كهربائية جديدة بحلول عام 2025

وأوضح مدير المنتجات العالمية في لينكولن ، جون جريش أن لينكولن ستطرح ثلاث سيارات كهربائية جديدة من المتوقع والمخطط له أن تمثل أكثر من نصف مبيعاتها العالمية بحلول نهاية عام 2025، وستطرح سيارة كهربائية رابعة للبيع في عام 2026.

وقال جون جريش:” أن ستار ليست واحدة من تلك المركبات التي من المقرر أن تتحول لسيارة إنتاج تجاري، بالرغم من أنها صنعت وهي متضمنة كل التكنولوجيا المبتكرة والتصميم الفريد من نوعه”.

وأضاف:” أنها ستبقى مجرد مفهوم ونموذج يقدم من خلاله مهندسو ومصممو الشركة أفكارهم الإبداعية وآخر ابتكاراتهم، واختبار مدى تقبل الجمهور للتصميم والسيارة الجديدة”.

وقال رئيس التصميم الخارجي في لينكولن ، “إيرل لوكاس:”، “انتهى عصر الشبكة الهوائية التقليدية بشكلها المعروف التي كانت موجودة في سيارات الاحتراق الداخلي نحن الآن في مرحلة جديدة”.

وأفاد بأن المقصورة الداخلية في لينكولن ستار تحتوي على صفين من المقاعد تتسع لخمسة ركاب ، ولكن هناك مساحة كبيرة للركاب كما هو الحال في سيارات الدفع الرباعي الكبيرة الحالية مثل لينكولن Aviator. يمكن أن يتسع التصميم الأساسي لـ Star أيضًا لصف ثالث من المقاعد.