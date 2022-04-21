رئيس الرياض يشيد بدعم فهد بن نافل للهلال 

نواف السالم(صدى):

أثنى رئيس نادي الرياض، بندر المقيل، على تواجد نظيره في نادي الهلال، فهد بن نافل، بمباراة فريقه الحاسمة أمام نظيره الترجي خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء.

وقال بندر المقيل،في تصريحات صحفية عقب التأهل لدوري الدرجة الأولى:”فهد بن نافل أخ وصديق عزيز ووفي، وجميع الأندية تفاعلت مع نادي الرياض فهي أندية شقيقة بنفس المنطقة”.

وأوضح:”حضور بن نافل شرفنا وأسعدنا وليس مستغربًا عليه ودائمًا سباقون بالتعاون مع الجميع”.

وكان فريق الرياض، حصد أمس الأربعاء، بطاقة التأهل الرسمية إلى النسخة المقبلة من دوري الدرجة الأولى على حساب نظيره الترجي.