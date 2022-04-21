وزراء العرب: نؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية

القدس(صدى):

عقد اليوم اجتماع اللجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.

وأكد الوزراء العرب على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وحماية المقدسات على أساس القانون الدولي.

وشددوا على ضرورة وقف التصعيد، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف، ووقف كل الممارسات التي تقوض هذا الوضع وتشكل اعتداء على المسجد والمصلين.