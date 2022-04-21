نوال الزغبي: علاقتي بوائل كفوري لم تتعد الصداقة 

بيروت(صدى):

تحدثت الفنانة اللبنانية الشهيرة نوال الزغبي، عن حقيقة علاقتها بوائل كفوري، قائلة إن علاقتهما لم تتعد الصداقة.

ونفت نوال الزغبي، وجود أي ارتباط عاطفي سابق أو حالي يجمع بينهما، لافتة:”الناس ظنوا بوجود علاقة حب بيني وبين وائل كفوري، وهذا غير صحيح، ولم أتزوجه ولكن أعتز به كصديق وفنان لبناني”.

وأوضحت أن من يطلق هذه النوعية من الشائعات يتمنى أن تكون تلك النوعية من الشائعات حقيقية، مشيرة:” تزوجت مرة واحدة فقط وحينها كانت صغيرة في عمر 18 عاما”.

ولفتت إلى أن زواجها في سن مبكرة حمّلها مسؤولية كبيرة لم تستطع حينها تحملها، مبينة أن المسؤولية الكبيرة لم تسقط عقب الطلاق بعدما تحملت مسؤولية تربية أبنائها حتى كبروا وتحملوا مسؤوليتهم.