مختص: الكعبة المشرفة هي أول بناء على وجه الأرض والملائكة هم من بنوها (فيديو)

مكة المكرمة(صدى):

أكد الدكتور عبدالباقي القطان أن الكعبة المشرفة هي أول بناء على وجه الأرض وأن الملائكة هم من قاموا ببنائها.

وقال القطان :” أول بناء على وجه الأرض كانت الكعبة المشرفة، وقال الله عز وجل، إن أول بيت وضع للناس، ولم يقل الله وضعه الناس بل قال” وُضع” وهذا معناه أن الله من وضعه للناس”.

وأضاف ” الملائكة هم من قاموا ببناء الكعبة، حيث كان هناك اختلاف حول من وُجد أولا مكة أم الكعبة، فتاريخ مكة مرتبط بتاريخ الكعبة ”