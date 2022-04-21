مختص: الكعبة المشرفة هي أول بناء على وجه الأرض والملائكة هم من بنوها (فيديو)
أكد الدكتور عبدالباقي القطان أن الكعبة المشرفة هي أول بناء على وجه الأرض وأن الملائكة هم من قاموا ببنائها.
وقال القطان :” أول بناء على وجه الأرض كانت الكعبة المشرفة، وقال الله عز وجل، إن أول بيت وضع للناس، ولم يقل الله وضعه الناس بل قال” وُضع” وهذا معناه أن الله من وضعه للناس”.
وأضاف ” الملائكة هم من قاموا ببناء الكعبة، حيث كان هناك اختلاف حول من وُجد أولا مكة أم الكعبة، فتاريخ مكة مرتبط بتاريخ الكعبة ”
#قوافل_المساء | د. عبدالباقي القطان: الكعبة المشرفة هي أول بناء على وجه الأرض والملائكة هم من بنوها. #قناة_السعودية pic.twitter.com/bxJCrsz780
— قناة السعودية (@saudiatv) April 21, 2022
لا ذا ولا ذاك[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 43 دقيقة
ما يجوز لك تفسر من رأسك قل بنايه لقيناها موجوده وقيل في القرآن أن بناها ابراهيم الخليل لكن أول بنايه على وجه الأرض ما عندك دليل يثبت هذا ولا يجوز لك تفسر القرآن بتفسيرات علمية فسره كما هو وكما فسره العلماء الأوائل هذا كتاب الله ما يجوز لك تحرف فيه فسره كما هو