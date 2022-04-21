بالفيديو.. حقوق الإنسان: السجين المنضبط يكافئ بقضاء ثلاثة أيام مع أسرته
قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خالد الفاخري، إن السجين المنضبط يكافئ بقضاء ثلاثة أيام مع أسرته في بيئة متكاملة متوفر بها كافة الاحتياجات.
وأضاف أن يتم توفير وحدات لاستقبال ذوي السجين المنضبط، ويسمح للأخير بالبقاء مع أسرته مع توفير كافة الاحتياجات لهم، وذلك وفقا لما ذكره في قناة “الإخبارية”.
وأكد أن المملكة تهتم بالإنسان وحافظت على حقوق الموقوفين والأفراد على أرضها، مضيفا أن السجن هدفه إصلاح من انحرف عن الطريق السليم وتأهيلهم للعودة بشكل مناسب.
فيديو | خالد الفاخري لـ #نشرة_النهار:
السجين المنضبط يكافئ بقضاء ثلاثة أيام مع أسرته في بيئة متكاملة متوفر بها كافة الاحتياجات pic.twitter.com/NgyL7JNtQ7
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 21, 2022
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