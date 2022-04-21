شاهد.. بايدن يتجاهل أسئلة الصحفيين بضحكة بلهاء

واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو، الرئيس الأمريكي جو بايدن يضحك ضحكة بلهاء أثناء تجاهله أسئلة الصحفيين في إحدى المؤتمرات بالبيت الأبيض.

وكان البيت الأبيض، أعلن أن الرئيس جو بايدن لا ينوي زيارة كييف، على الرغم من إلحاح نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عليه لزيارة العاصمة المحاصرة، وإظهار مزيد من الدعم الأميركي لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي.

يذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أوضحت: “لا توجد خطط لدى الرئيس للذهاب إلى هناك. اسمحوا لي فقط أن أكرر هذا”.