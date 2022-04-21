حمدالله بعد براءته في إحدى القضايا: كل الشكر للقضاء السعودي

طلال الغامدي(صدى):

عقب محترف الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله، على حصوله على البراءة في إحدى القضايا المقدمة ضده من قبل نادي عاصمي.

وقال عبدالرزاق حمدالله: “كل الشكر للقضاء السعودي على أحكامه العادلة والمنصفة”.

وكانت تقارير صحفية، كشفت عن انتصار لاعب فريق الاتحاد، المحترف المغربي، عبدالرزاق حمدالله، في إحدى القضايا التي رفعها أحد الرؤساء التنفيذيين بأحد أندية دوري المحترفين، وتطالب بسجنه.

يذكر أن الإعلامي الرياضي هتان النجار، كتب: “‏محكمة الاستئناف تؤيد حكم المحكمة الابتدائية الجزائية وينتصر الحكم القضائي من جديد للاعب عبدالرزاق حمدالله في قضيته مع الرئيس التنفيذي الذي يطالب بسجنه.. وبالتالي أصبح الحكم نهائيا.. مبروك للكابتن عبدالرزاق”.