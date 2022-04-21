نقل جميع عقود الموظفين الحكومية إلى المنصة الموحدة لقطاع الأعمال قوى
أوضحت منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه جار العمل على نقل جميع العقود الموثقة في التأمينات الاجتماعية ومنصة مدد بشكل تدريجي للمنصة الموحدة لقطاع الأعمال (قوى).
وقالت المنصة،:” تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع جميع الجهات الحكومية المختصة على توحيد الجهود وتسهيل رحلة تسجيل الموظفين وتوثيق عقود العمل وتنفيذها بالتعاون مع وزارة العدل وتسجيل الموظفين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك عن طريق المنصة الموحدة لقطاع الأعمال قوى”.
وجار العمل بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على نقل جميع العقود الموثقة من موقعها الإلكتروني ومن منصة مدد بشكل تدريجي إلى قوى.
ياشين المفصولين عن الدنيا[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله يعيننا عليكم قبل دمجتوا الضمان الإجتماعي مع وزارة العمل ثم بعدها دمجتوا القطاع الحكومي مع القطاع الخاص وسميتوها وزارة الموارد البشرية ثم الحين خليتوا الموظفين الحكوميين يتعاقدون مع منصة قوى المخصصة لإستقدام العمال من الخارج اللي يتعاقدون تعاقد مؤقت والله يستر بعدين لا تسفرون المواطنين للهند وبنجلاديش تحسبونهم أجانب أنتم مطموس على قلوبكم والله ولا تدرون عن الواقع شيء الواقع في وادي وأنتم في وادي وأمريكا ومنظماتها يسلكون لكم على أي شيء تقولونه وهم مايدرون أن البطالة متفشية والحياة متعطلة