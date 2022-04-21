الغنيم: طلبنا اعتماد التأشيرة الورقية المطبوعة بدلا من استيكر كان يلصق على جواز السفر سابقا (فيديو)

الرياض(صدى):

أوضح خالد ‏الغنيم أن تأشيرة الخروج والعودة هي أصعب خدمة تم انطلاقها في “أبشر”، لافتاً إلى أنهم خاطبوا جميع مسؤولي الجوازات وخطوط الطيران في العالم لاعتماد التأشيرة الورقية المطبوعة بدلا من استيكر كان يلصق على جواز السفر سابقا.

وقال الغنيم :” من أبرز الأنظمة التي بدأنا بها كان نظام مقيم والذي بدأ كاستعلام، حيث بنينا هذا النظام وقمنا ببيعه باشتراكات، وقدمنا خدمات إلكترونية مبنية عليها”.

وأضاف ” خاطبنا جميع خطوط الطيران وكل الجوازات في دول العالم لنقول لهم بأنه لم يعد هناك استيكر للعودة على الجواز بل سيكون هناك ورقة خارجية مختومة من جهة عمل الشخص وهذه تكفى “.