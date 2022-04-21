شاهد.. خادم الحرمين يروي قصة عن والده أثناء بناء قصر المربع في شهر رمضان
روى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- قصة عن والده الملك عبدالعزيز عند بناء قصر المربع في شهر رمضان.
وقال خادم الحرمين:” والدي تابع العمال في بناء قصر المربع في رمضان، وشهد عمال يقومون بالعمل تحت الشمس الحارقة، فتوقف وسأل رئيسهم عن مواعيد عملهم فأجابه من الصباح الباكر حتى العصر”.
وأشار:”تعجب وقال أنا لا أعمل بيدي واستعمل السيارة وأشرب العدس ومن الآن وصاعد لا تعملوا في رمضان أكثر من 4 ساعات في أول النهار وأجركم كاملا”.
خادم الحرمين الشريفين @KingSalman -حفظه الله- يروي قصة عن والده #الملك_عبدالعزيز عند بناء قصر المربع في شهر #رمضان pic.twitter.com/0oFlyQBwqR
— الملك عبدالعزيز (@kingabdulazizsa) April 20, 2022
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