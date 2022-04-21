شاهد.. خادم الحرمين يروي قصة عن والده أثناء بناء قصر المربع في شهر رمضان

الرياض(صدى):

روى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- قصة عن والده الملك عبدالعزيز عند بناء قصر المربع في شهر رمضان.

وقال خادم الحرمين:” والدي تابع العمال في بناء قصر المربع في رمضان، وشهد عمال يقومون بالعمل تحت الشمس الحارقة، فتوقف وسأل رئيسهم عن مواعيد عملهم فأجابه من الصباح الباكر حتى العصر”.

وأشار:”تعجب وقال أنا لا أعمل بيدي واستعمل السيارة وأشرب العدس ومن الآن وصاعد لا تعملوا في رمضان أكثر من 4 ساعات في أول النهار وأجركم كاملا”.