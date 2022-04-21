الكويت تتصدر قائمة المرشحين لاستضافة السوبر السعودي الموسم القادم

طلال الغامدي(صدى):

يرغب اتحاد القدم في إقامة مباراة كأس السوبر السعودي للموسم المقبل خارج المملكة.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن اتحاد الكرة يدرس إقامة كأس السوبر السعودي الموسم القادم في إحدى دول الخليج و الكويت في مقدمة المرشحين، بحسب” البلاد”.

ومن المتوقع أن تقام بطولة كأس السوبر القادمة بالنظام الجديد الذي أعلن عنه اتحاد القدم والتي ستضم بطل الدوري، وصيف الدوري، وبطل كأس الملك، بالإضافة لوصيف كأس الملك.

وكان فريق الهلال حقق لقب كأس السوبر السعودي في النسخة الماضية، بعد الفوز الصعب الذي حققه على نظيره الفيصلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي وبواقع، وكانت هذه المواجهة قد أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد.