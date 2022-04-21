حي لبن بلا صهاريج.. مناقشة عدة محاور رئيسية خلال اجتماع لجنة الرصد والمتابعة بالحي

الرياض(صدى):

اجتمع رئيس لجنة الرصد والمتابعة بجمعية تطوير لخدمة الأحياء الأستاذ محمد بن بجاد الحبردي بمدير عام المشاريع بشركة المياه الوطنية بفرع الرياض المهندس سعيد القرني، صباح اليوم الخميس، بمقر شركة المياه الوطنية في الرياض، وذلك بحضور عدد من مهندسي الشركة ومدراء الوحدات بالشركة.

وتمت مناقشة العديد من المحاور خلال اللقاء، والتي كان من أبرزها مشروع توصيل المياه لآخر حي لبن، وتم التوصل مع مسؤولي الشركة أن المشروع سينفذ خلال الأشهر القادمة ، فضلاً عن مناقشة محور تكرار انقطاع المياه في الحي وأسبابه وطرق الحلول والمعالجة وتعزيزه وتدعيمه بربطه بالضخ العام.

وتطرق المجتمعون للمربعات بحي لبن التي لم تصلها خدمة الصرف الصحي وتبين أنه تم رفعها ضمن المشاريع المستقبلية ضمن الميزانية القادمة، وخلص الاجتماع بالاتفاق العام على أن يكون الحي بمسمى ” حي بلا صهاريج”.