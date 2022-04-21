بالفيديو.. السبر يوضح حكم الوصال في الصيام
كشف الشيخ سعد بن عبدالله السبر، أستاذ الفقه المقارن، عن حكم الوصال في الصيام، قائلا؛”النبي “صلى الله عليه وسلم” نهى الصحابة عن الوصال، والوصال مكروه”.
وأوضح الشيخ سعد بن عبدالله السبر:” لا يواصل الإنسان لنهي النبي ولكن عندما صام بعض الصحابة وأبوا ونكل بهم النبي”.
وتابع:”على الإنسان أن يفطر بمجرد أذان المغرب وهو غروب الشمس فيعجل ويبادر ويبشر بالخير”.
من تأخر عن الإفطار لنومه أو الاستيقاظ للصلاة دون إفطار فهل هو من الوصال؟
– الشيخ د. سعد بن عبدالله السبر #يستفتونك#الرسالةhttps://t.co/SNjBdk3raP pic.twitter.com/89iCYV2c98
— قناة الرسالة (@alresalahnet) April 21, 2022
اترك تعليقاً