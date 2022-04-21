بالفيديو.. السبر يوضح حكم الوصال في الصيام

الرياض(صدى):

كشف الشيخ سعد بن عبدالله السبر، أستاذ الفقه المقارن، عن حكم الوصال في الصيام، قائلا؛”النبي “صلى الله عليه وسلم” نهى الصحابة عن الوصال، والوصال مكروه”.

وأوضح الشيخ سعد بن عبدالله السبر:” لا يواصل الإنسان لنهي النبي ولكن عندما صام بعض الصحابة وأبوا ونكل بهم النبي”.

وتابع:”على الإنسان أن يفطر بمجرد أذان المغرب وهو غروب الشمس فيعجل ويبادر ويبشر بالخير”.