عامل يعض إصبع مديره ويتسبب في بترها

أميرة خالد(صدى):

أقدم عامل على قضم إصبع مديره في المطعم بعدما قام المدير بتوبيخه، ما تسبب في بتره، ثم فر هارباً

وحدثت مشادة كلامية بين العامل ومديره بالمطعم لتقصيره في عمله، ما جعل العامل يقوم بقضم إصبع المدير، والفرار سريعاً هرباً من المطعم.

وتم نقل المدير سريعاً إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث أبلغت إدارة المستشفى الأجهزة الأمنية عن إصابة المدير بقطع في عقلة الأصبع وبترها.

وأفاد المدير في أقواله للنيابة أنه كان حريصاً على توجيه النصح للمتهم بضرورة العمل الجاد داخل المطعم وعدم التكاسل لكنه لم يتقبل النصيحة، فنشبت مشادة كلامية تطورت لتشابك بالأيدي، فقام العامل “بعض إصبع” مديره، مما أدى لقطع عقلة الإصبع.