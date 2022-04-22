واتساب يتيح كتابة الرسائل دون لمس الشاشة

وكالات(صدى):

يعمل تطبيق واتساب، على تطوير ميزة جديدة تمكن المستخدمين من كتابة الرسائل دون لمس شاشة الهاتف، من خلال استخدام النظارات الذكية.

وأوضح التطبيق، أن هذه الميزة على ستقتصر على Facebook Assistant، إذ سيتم قفلها على نظارات Ray-Ban Stories الذكية؛ حيث تتعلق هذه الميزة الجديدة بأحدث إصدار من «WhatsApp beta 2.22.9.13».

ووجد المستخدمون سلاسل من البيانات تشير إلى أنه يتم العمل على ميزة لإملاء الرسائل من خلال Facebook Assistant، كما يُعتقد أن هذه الميزة القادمة ستسمح لمالكي نظارات Ray-Ban Stories بإملاء الرسائل في الميكروفون على النظارات الذكية، ما سيسمح للمستخدمين بإرشاد Facebook Assistant لإرسال رسالة إلى الأصدقاء عبر تطبيق واتساب أثناء السير في الشارع دون حتى لمس الهاتف.

ويأتي بالإضافة إلى سلاسل الكود، وجد teardown أيضًا رسومات تتضمن النظارات الذكية وشعار تطبيق واتساب، فيما تعد هذه الميزة محددة جداً لأن نظارات Ray-Ban Stories ليست متوفرة لدي جميع الأشخاص.