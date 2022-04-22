وكيل الصحة يكشف نوع من اللقاحات يحمي من سرطان عنق الرحم

الرياض(صدى):

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن مراجعة بيانات الحماية من سرطان عنق الرحم أظهرت أن جرعة واحدة من لقاح فيروس الورم الحليمي تقي منه.

وقال الدكتور عبدالله عسيري، أن الجرعة من هذا اللقاح كافية لمنح الحماية المطلوبة للنساء ضد هذا النوع من السرطان خاصة في الفئات العمرية الأصغر.

وأشار إلى أن الاقتصار على جرعة واحدة بدل اثنتين سيوسع دائرة التغطية ويُحدث نقلة نوعية في سير برنامج الإزالة لهذا السرطان الخبيث.