بالفيديو.. طلب بعقد جمعية عمومية غير عادية بالأهلي لوجود مخالفات مالية

طلال الغامدي(صدى):

أكدت مصادر، على وجود طلب داخل النادي الأهلي، بعقد جمعية عمومية غير عادية.

وأوضحت المصادر وفقًا لبرنامج “شوت” المقدم على قنوات “SSC TV” إن عدد من الأعضاء الذهبيين بالنادي الأهلي طلبوا عقد جمعية عمومية غير عادية لأنهم وجدوا مخالفات من قبل الإدارة الحالية لللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وأشارت المصادر، إلى أن من المنتظر رفع إدارة الأهلي الطلب إلى فرع وزارة الرياضة بجدة بعد دراستة وذلك لإقامة الجمعية.